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Longari (Sportitalia): "Il Lens ha manifestato interesse per M'Bala Nzola della Fiorentina"

Secondo quanto riportato da Sportitalia per l'attaccante angolano si sarebbe aperta una pista di mercato che lo porterebbe in Francia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2024 00:02
Longari (Sportitalia): "Il Lens ha manifestato interesse per M'Bala Nzola della Fiorentina" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Ligue 1 potrebbe essere il campionato giusto per rilanciarsi. Per M'Bala NZola secondo quanto riferito da Sportitalia, in particolare dal giornalista di mercato Gianluigi Longari, si sarebbe manifestato l'interesse dei giallorossi del Lens.

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