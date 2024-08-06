Sky Sport: "La Juve bussa per Gonzalez, adesso può offrire solo cash, la Fiorentina apre"

Secondo il team mercato di Sky Sport la Juventus avrebbe modificato l'offerta per il N.10 della Fiorentina.

Luca Marchetti del team di mercato Sky nella consueta fascia serale dedicata al Calciomercato si è espresso così sulla possibile cessione di Nico Gonzalez da parte della Fiorentina:

"Nico Gonzalez è rientrato oggi in Italia ed ha parlato coi suoi procuratori. La Fiorentina ha due offerte sul tavolo. L'Atalanta che si è mossa per prima e la Juventus che fino a ieri impostava la trattativa solo con uno scambio con qualcuno dei suoi esuberi. Oggi possono cambiare le condizioni grazie all'intreccio con Koopmeiners. L'Atalanta è infatti ancora più rigida ad intavolare una trattativa dopo l'infortunio di Scamacca pertanto la Juve con i soldi risparmiati vorrebbe acquistare a questo punto Todibo e due esterni, uno Galeno del Porto a titolo definitivo, l'altro Nico Gonzalez con una formula solo cash da individuare. La Fiorentina apre a questa possibilità ma non parla con nessuno prima di aver chiuso Gudmundsson".

Il telecronista di tante partite europee della Fiorentina Massimo Marianella, presente in studio si è espresso così sull'argentino:

"Doveva essere il campione della squadra ma non lo è stato, gioca 5 mesi l'anno non di più perché è fragile e nelle partite decisive è sempre sparito".

Pedullà annuncia: “In serata call tra Genoa e Fiorentina per chiudere Gudmundsson in viola”

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-in-serata-call-tra-genoa-e-fiorentina-per-chiudere-gudmundsson-in-viola/263288/