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Sky Sport: "La Juve bussa per Gonzalez, adesso può offrire solo cash, la Fiorentina apre"

Secondo il team mercato di Sky Sport la Juventus avrebbe modificato l'offerta per il N.10 della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2024 23:31
Sky Sport: "La Juve bussa per Gonzalez, adesso può offrire solo cash, la Fiorentina apre" -
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Luca Marchetti del team di mercato Sky nella consueta fascia serale dedicata al Calciomercato si è espresso così sulla possibile cessione di Nico Gonzalez da parte della Fiorentina:

"Nico Gonzalez è rientrato oggi in Italia ed ha parlato coi suoi procuratori. La Fiorentina ha due offerte sul tavolo. L'Atalanta che si è mossa per prima e la Juventus che fino a ieri impostava la trattativa solo con uno scambio con qualcuno dei suoi esuberi. Oggi possono cambiare le condizioni grazie all'intreccio con Koopmeiners. L'Atalanta è infatti ancora più rigida ad intavolare una trattativa dopo l'infortunio di Scamacca pertanto la Juve con i soldi risparmiati vorrebbe acquistare a questo punto Todibo e due esterni, uno Galeno del Porto a titolo definitivo, l'altro Nico Gonzalez con una formula solo cash da individuare. La Fiorentina apre a questa possibilità ma non parla con nessuno prima di aver chiuso Gudmundsson".

Il telecronista di tante partite europee della Fiorentina Massimo Marianella, presente in studio si è espresso così sull'argentino:

"Doveva essere il campione della squadra ma non lo è stato, gioca 5 mesi l'anno non di più perché è fragile e nelle partite decisive è sempre sparito".

Pedullà annuncia: “In serata call tra Genoa e Fiorentina per chiudere Gudmundsson in viola”

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-in-serata-call-tra-genoa-e-fiorentina-per-chiudere-gudmundsson-in-viola/263288/

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