Nzola torna alla Fiorentina ma è già in uscita: in Serie B ha mercato, il Venezia fiuta il colpo

Da poche ore diversi giocatori sono ufficialmente rientrati dai prestiti alla Fiorentina, tra cui M’Bala Nzola. Il club francese del Lens, infatti, non ha esercitato l’opzione d’acquisto: l’attaccante angolano tornerà quindi alla Fiorentina, ma è pressoché certo che non rimarrà nel capoluogo toscano per la prossima stagione. Secondo La Nuova Venezia, il Venezia sta valutando proprio Nzola per rinforzare il proprio attacco in vista del ritorno in Serie A.

Durante la stagione 2024‑25 in Ligue 1 l’angolano ha totalizzato 21 presenze (16 da titolare) per un totale di 1 464 minuti, mettendo a segno 6 gol – risultato che lo rende capocannoniere stagionale del Lens – e fornendo 1 assist. Le sue prestazioni offensive includono 39 tiri, di cui 18 in porta (precisione 46,2 %) con un gol ogni 6,5 conclusioni.I suoi xG totali raggiungono circa 8,5, numero vicino ai gol realizzati. Dal punto di vista della costruzione del gioco Nzola ha distribuito circa 299 passaggi (precisione 76,6 %), con 20 occasioni create e 1,93 expected assists in totale.