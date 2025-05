TMW scrive: “Difficile il riscatto di Nzola nonostante le 7 reti, tornerà alla Fiorentina a fine stagione”

L’Inter fa i conti con una cessione che si è materializzata nei giorni scorsi e con un incasso in arrivo. Sì, perché sono maturate le condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto dell’attaccante Martin Satriano (24 anni) dall’Inter. I giallorossi di Francia hanno infatti conquistato la matematica salvezza in Ligue 1 e questo fa sì che il centravanti uruguaiano classe 2001 si unisca ai transalpini a titolo definitivo, nonostante in questa stagione Satriano abbia trovato veramente pochissimo spazio al Lens, con appena 57 minuti sparpagliati in 5 subentri nel campionato francese dovuti anche e soprattutto a un grave infortunio in autunno.

Nelle casse dell’Inter circa 5 milioni di euro. Più utilizzato ma, paradossalmente, con molte meno chances di conferma al Lens è un altro attaccante preso in prestito nella passata sessione estiva di mercato da una squadra di Serie A. Ci stiamo riferendo a M’Bala Nzola (28 anni), approdato in forza ai giallorossi della Ligue 1 dalla Fiorentina in prestito oneroso (un paio di milioni di euro circa) con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Come appreso, le chance di una permanenza del classe 1996 al Lens sono da considerarsi esigue e il destino più plausibile per lui è quello di tornare alla Fiorentina in estate, per poi cercarsi una nuova sistemazione altrove.

In questa sua stagione al Lens, Nzola ha totalizzato 23 presenze e 7 gol tra Ligue 1, preliminari di Conference League e Coppa di Francia, disputando anche una partita in quinta divisione con la squadra B dei transalpini. Lo scrive Tuttomercatoweb