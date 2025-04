All.Lens: “Nzola nella squadra B? Quando si oltrepassa la linea, si devono prendere delle decisioni”

M’Bala Nzola ancora al centro delle polemiche. Dopo i comportamenti al centro delle discussioni nelle ultime settimane, il centravanti in prestito al Lens dalla Fiorentina è finito a giocare nella squadra B. L’allenatore del Lens Will Still ha spiegato la sua scelta: “Ci sono delle regole che devono essere rispettate da tutti. Sono stato molto chiaro su questo. Quando si oltrepassa una linea, quando le regole non vengono rispettate, si prendono delle decisioni. Questo è già successo in passato, anche se non è stato necessariamente notato. In questa occasione, mi è sembrato essenziale fare delle cose per rendere tutto chiaro per tutti”.