Ufficiale, Nzola è un nuovo giocatore del Lens in prestito con diritto di riscatto
L'avventura di M'Bala Nzola alla Fiorentina termina dopo solo una stagione. Ecco l'annuncio ufficiale del club Viola del suo trasferimento in Francia:"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo...
L'avventura di M'Bala Nzola alla Fiorentina termina dopo solo una stagione. Ecco l'annuncio ufficiale del club Viola del suo trasferimento in Francia:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola al R.C. Lens".
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