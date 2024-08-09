Nazione: "Nzola ha già svolto le visite con il Lens. La Fiorentina incassa 10 milioni"

In caso di acquisto definitivo la prossima estate per lui c'è un contratto fino al 2028

L'avventura viola di M'Bala Nzola è arrivata ai titoli di coda, dopo solo una stagione. Nzola non è riuscito ad imporsi a Firenze, e il Lens ha messo gli occhi su di lui. Il club francese ha chiuso l'accordo e ieri l'angolano è volato proprio a Lens per svolgere le visite mediche. 10 milioni in totale per lui, uno per il prestito e 9 per l'eventuale riscatto. In caso di acquisto definitivo la prossima estate per lui c'è un contratto fino al 2028. Lo scrive La Nazione.

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