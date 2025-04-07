Il Lens ha mandato Nzola a giocare nella squadra B per punizione. Il riscatto è sempre più difficile

L'ex attaccante della Fiorentina Mbala Nzola questa settimana non ha giocato con i suoi compagni del Lens ma bensì con quelli della squadra B del club Francese. L'angolano infatti come rivelato dal su...

L'ex attaccante della Fiorentina Mbala Nzola questa settimana non ha giocato con i suoi compagni del Lens ma bensì con quelli della squadra B del club Francese. L'angolano infatti come rivelato dal suo allenatore Still in conferenza stampa avrebbe fatto un ritardo ad una riunione tecnica e visto che non era la prima volta che ciò accadeva per punizione è stato mandato a giocare con la squadra B che milita nella Serie C Francese.

Difficile che il club Transalpino riscatti Nzola visto il rendimento, soprattutto quello caratteriale. Infatti oltre ai ritardi l'attaccante della Fiorentina era stato espulso poche giornate fa per aver tirato il pallone all'arbitro, espulsione presa poco bene dal mister e dal club tato che gli avevano decurtato una parte dello stipendio dovuta ad un bonus etico