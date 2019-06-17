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L'Équipe, nuovo nome dalla Francia per la Fiorentina. Si tratta di Mehdi Zeffane del Rennes

Secondo quanto riporta L'Équipe, la Fiorentina sarebbe interessata al terzino algerino Mehdi Zeffane. Il calciatore classe '92 è in scadenza di contratto con il Rennes ma su di lui è forte l'interesse...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 20:26
L'Équipe, nuovo nome dalla Francia per la Fiorentina. Si tratta di Mehdi Zeffane del Rennes -
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Secondo quanto riporta L'Équipe, la Fiorentina sarebbe interessata al terzino algerino Mehdi Zeffane. Il calciatore classe '92 è in scadenza di contratto con il Rennes ma su di lui è forte l'interesse dell'Espanyol.

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