L'Équipe, nuovo nome dalla Francia per la Fiorentina. Si tratta di Mehdi Zeffane del Rennes

Secondo quanto riporta L'Équipe, la Fiorentina sarebbe interessata al terzino algerino Mehdi Zeffane. Il calciatore classe '92 è in scadenza di contratto con il Rennes ma su di lui è forte l'interesse...

A cura di Redazione Labaroviola 17 giugno 2019 20:26

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