In arrivo alla Fiorentina il difensore mancino, Theate piace ma occhio alla sorpresa. Prima il Rapid

La Fiorentina si prepara agli ultimi due giorni di mercato che si preannunciano di fuoco, nel mezzo la partita di ritorno decisiva dei playoff di Conference League. Sul menù c’è la questione Amrabat (la Fiorentina ha rifiutato l’offerta di prestito dal Manchester), senza dimenticare la missione di Ramadani di trovare un club per Luka Jovic e la situazione legata a Martinez Quarta su cui resiste l’interesse del Betis (manca ancora l’accordo).

Ma ci sono anche le entrate: arriverà un difensore centrale mancino che andrà a sostituire Igor venduto al Brighton un mese e mezzo fa. Ma non solo, possibile colpo a centrocampo (anche con la permanenza di Amrabat?) e va seguita anche la situazione esterno, il tecnico Italiano avrebbe bisogno di un esterno forte capace di realizzare quei gol che, escluso Nico Gonzalez, gli esterni in rosa non hanno mai portato alla truppa gigliata. Ma su questo tema dipende tanto anche da possibili uscite.

Sul difensore resta alta la possibilità che possa arrivare un nome a sorpresa. L’identikit è chiaro, difensore centrale di piede sinistro, questa è la richiesta di Vincenzo Italiano. Fino ad oggi non era mai stato fatto nemmeno il nome di Arthur Theate, emerso da Sky Sport nel pomeriggio, difensore mancino della nazionale belga classe 2000 che gioca nel Rennes. Lo scorso anno 35 partite e 4 gol segnati,

L’ex difensore del Bologna, di cui vi mostriamo le immagini in fondo all’articolo, è un nome che piace alla società viola ma non è indubbiamente il solo nella lista dei possibili arrivi. La sensazione è che l’arrivo del difensore si possa concretizzare solo il 1 settembre, ovvero dopo la sfida contro il Rapid Vienna. Potrebbe essere pericolosa la notizia della chiusura di una trattativa in entrata a ridosso di una partita cosi delicata e importante.

