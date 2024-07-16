Il Lecce si tutela e ha già trovato il sostituto di Pongracic: trattativa avanzata per Neumann

In attesa di capire se al Rennes, o alla Fiorentina che nelle ultime ore avrebbe pianificato di operare un rilancio con sorpasso incorporato ai francesi, il Lecce sta perfezionando la cessione del dif...

In attesa di capire se al Rennes, o alla Fiorentina che nelle ultime ore avrebbe pianificato di operare un rilancio con sorpasso incorporato ai francesi, il Lecce sta perfezionando la cessione del difensore Marin Pongracic (26 anni). Il croato era atteso tra domani e giovedì in Francia per le visite mediche, l'inserimento last minute dei toscani può cambiare le carte in tavola.

Intanto però il club salentino lavora al suo sostituto e sembrerebbe averlo già individuato in un calciatore che milita in Germania. Si tratta di Phil Neumann (27 anni), difensore cresciuto nello Schalke 04 e adesso in forza all'Hannover 96. Secondo il Corriere dello Sport la trattativa è in fase avanzata ma non ancora conclusa, la scadenza di contratto al 2025 rappresenta un elemento importante, specie per i parametri economici. Attesa nelle prossime ore l'accelerazione. Lo scrive TMW.

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