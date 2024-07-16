La Fiorentina ha raggiunto quota 5 mila abbonati e li ha ringraziati sui propri profili social
Dopo 6 giorni l'inizio della vendita dei tagliandi, la Fiorentina ha già raggiunto quota 5 mila abbonamenti
La Fiorentina ha fatto sapere tramite i propri profili social di aver già raggiunto quota 5 mila abbonamenti. La campagna, iniziata soltanto 6 giorni fa ed estremamente limitata vista la capienza ridotta dello stadio Artemio Franchi (causa lavori di ristrutturazione), è ancora nella prima fase, riservata agli abbonati Pro. Da domani, al vi ala fase dedicata agli abbonati Easy, mentre la vendita libera comincerà soltanto il 26 di luglio. Di seguito il post con i ringraziamenti della società viola:
https://www.labaroviola.com/da-titolare-nella-fiorentina-alla-serie-b-dopo-il-lecce-venuti-ripartira-dalla-sampdoria/260894/