Da titolare nella Fiorentina alla Serie B: dopo il Lecce, Venuti ripartirà dalla Sampdoria di Pirlo

Secondo Di Marzio, l'ex terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti è vicino alla Sampdoria, squadra che attualmente milita in Serie B

Lorenzo Venuti lascia la Serie A e scende nella serie cadetta. Un anno dopo il suo addio definitivo alla Fiorentina, il terzino destro classe '95 lascia anche il Lecce, per accasarsi a titolo definitivo alla Sampdoria. Venuti, con un passato importante in maglia viola (100 presenze totali e un percorso nelle giovanili iniziato nel lontano 2004), non ha convinto la società salentina. Per questo motivo, secondo quando annunciato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Lecce ha optato per la cessione a titolo definitivo, con il nativo di Montevarchi che scenderà in Serie B alla corte di Andrea Pirlo, in una squadra che ha tanta voglia di tornare a calcare i campi del massimo campionato italiano.

Con i tifosi della Fiorentina, Venuti ha avuto un rapporto di amore e odio, dovuto soprattutto ad alcuni evidenti limiti tecnici. Ciononostante, il terzino si è comunque ritagliato il suo spazio, disputando molte gare con la maglia della squadra per cui ha sempre tifato. Adesso, lo aspetta una nuova avventura in maglia blucerchiata. Questo l'annuncio di Di Marzio sul proprio profilo X:

INCONTRO BRESCIANINI-ATALANTA

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