Dal Brasile riportano: "Ayrton Lucas del Flamengo piace alla Fiorentina e al Rennes per la fascia"
Il giovane terzino brasiliano può arrivare in Europa lasciando il Brasile
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 15:07
Il mercato della Fiorentina si arricchisce di una pista inedita proveniente dal Sudamerica. Complici il brutto stop fisico di Parisi e i dubbi legati alla permanenza di Gosens, il club viola si è messo a caccia di innesti sulla corsia mancina per completare lo scacchiere tattico di Fabio Grosso.
Stando ai dettagli diffusi dal portale sportivo verdeoro UOL Esporte, i toscani avrebbero messo gli occhi su Ayrton Lucas, esterno basso classe 1997 in forza al Flamengo. La Fiorentina non è però sola nella corsa al giocatore, sul quale si registra anche il forte interesse dei francesi del Rennes.