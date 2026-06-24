Dal Brasile riportano: "Ayrton Lucas del Flamengo piace alla Fiorentina e al Rennes per la fascia"

Il giovane terzino brasiliano può arrivare in Europa lasciando il Brasile

Il mercato della Fiorentina si arricchisce di una pista inedita proveniente dal Sudamerica. Complici il brutto stop fisico di Parisi e i dubbi legati alla permanenza di Gosens, il club viola si è messo a caccia di innesti sulla corsia mancina per completare lo scacchiere tattico di Fabio Grosso.

Stando ai dettagli diffusi dal portale sportivo verdeoro UOL Esporte, i toscani avrebbero messo gli occhi su Ayrton Lucas, esterno basso classe 1997 in forza al Flamengo. La Fiorentina non è però sola nella corsa al giocatore, sul quale si registra anche il forte interesse dei francesi del Rennes.