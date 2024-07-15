Di Marzio conferma: "Pongracic atteso a Rennes per le visite, ma la Fiorentina ci prova"
Anche l'esperto di calciomercato di Sky Sport registra l'inserimento in extremis della Fiorentina per il difensore croato del Lecce
A breve si definirà il futuro di Marin Pongracic, difensore croato. Il Lecce ha firmato le carte con il Rennes: il club francese aspetta il calciatore nelle prossime ore per poter effettuare le visite mediche. Nel frattempo, però, si è inserita la Fiorentina che spera di convincerlo a vestire la maglia viola. Ora, resta da capire se Pongracic deciderà di rispettare l'accordo con il Rennes oppure sceglierà di rimanere in Italia.
Lo riporta gianlucadimarzio.com
Esclusiva Pedullà: “La Fiorentina sta provando a soffiare in extremis Pongracic al Rennes”
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