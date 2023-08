Di Marzio: “La Fiorentina mette gli occhi su Theate per la difesa. Dipenderà dalla partenza di Quarta”

Sono calde le ultime ore di mercato in casa Fiorentina. Oltre la questione Amrabat, il club viola sta pensando di fare un investimento in difesa e di regalare un nuovo difensore centrale a Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Arthur Theate, ex Bologna attualmente al Rennes. Molto dipenderà naturalmente da un’eventuale partenza di Martinez Quarta, ma quello del belga è l’ultimo nome per la retroguardia gigliata. Theate sarebbe sicuramente un investimento estremamente importante per la Fiorentina, considerati i 19 milioni spesi dalla società francese per prelevarlo dal Bologna (attualmente secondo Transfermarkt il centrale ha una valutazione di 22 milioni di euro).