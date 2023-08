Milenkovic: “Il nostro obiettivo è fare meglio dello scorso anno. Non prendere tanti tiri è un bene”

Nikola Milenkovic ha parlato alla vigilia della gara di Conference League contro il Rapid Vienna, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Un bene non prendere cosi tanti tiri in porta, non far tirare la squadra avversaria è impossibile, abbiamo preso pochissimi tiri in porta e subito 4 gol. Possiamo migliorare ancora per dare altre sicurezze alla nostra squadra. La Conference ci ha fatto crescere tanto, mi aspetto una Fiorentina determinata con cuore e testa. La partita durerà 90 minuti, dobbiamo avere la testa

La vera Fiorentina l’abbiamo vista a Genova, abbiamo cambiato tanto quest’anno, sono arrivati giocatori nuovi, stiamo lavorando tanto. Vogliamo fare meglio dello scorso anno, il nostro primo obiettivo è quello di entrare in Conference, poi in campionato vogliamo fare meglio dello scorso anno, non sarà facile ma vogliamo provarci. Sicuramente è una delle Fiorentina più forti in cui ho giocato, voglio dare il massimo di me per arrivare agli obiettivi

Mina ha giocato in grandi club ed ha grandi qualità, deciderà il mister se e quando giocherà ma ci può dare tanto. Se Kayode continua cosi può arrivare lontano, ha grandi qualità

