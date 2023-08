Vieri al Viola Park con Nigro, Barone e Pradè: “È una cosa fenomenale, una bellezza incredibile”

Non è passata inosservata la presenza di Christian Vieri questa mattina al Viola Park. L’ex centravanti della Fiorentina ha visitato per la prima volta la struttura della società viola in compagnia di Nigro, costruttore dell’impianto e suo grande amico, Pradè, Barone e Alessandro Ferrari. L’ex bomber ha avuto modo anche di vedere i primi minuti dell’allenamento della squadra di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole tramite il suo profilo Instagram:

“Il Viola Park è una cosa fenomenale. Una bellezza incredibile, ringrazio il mio amico Nigro che ha fatto un lavoro incredibile. Bravo anche a Commisso, lavoro spettacolare”