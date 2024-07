Arthur Theate è un obiettivo concreto. Pradè ha sempre mantenuto in piedi i contatti in questi mesi e valuterà quanto e come spingere, magari proponendo un prestito con obbligo, una formula ‘alla Zaniolo’ con cifre simili ma comunque inferiori ai 17 milioni. Dicevamo della scorsa estate, quando Theate era in cima alla lista di Italiano. Non se ne fece di niente anche e soprattutto per la mancata cessione di Quarta al Real Betis. Lo scrive il Corriere dello Sport.