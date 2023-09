Nazione: “Quarta-Betis cessione ben avviata, con l’ok di Theate via libera al suo addio”

Nelle ultime ore si è capito che la strada per arrivare al difensore centrale del Rennes è stata ben battuta. Calciatore predisposto a tornare in Italia, club francese che avrebbe in parte accolto la proposta viola di un prestito oneroso con opzione d’acquisto per il prossimo anno. Così come ben avviata è la cessione di Martinez Quarta al Betis Siviglia e la formula potrebbe essere anche la stessa. Due situazioni legate a doppio filo: non appena la Fiorentina avrà l’ok di Theate, darà il via libera a Quarta. Lo scrive La Nazione.