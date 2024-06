Repubblica: “Idea Audero se parte Terracciano. Per la difesa l’obiettivo principale dei viola resta Theate”

La Repubblica di Firenze mette in evidenza la situazione della porta della Fiorentina. Secondo il giornale, il Genoa è seriamente interessato a Pietro Terracciano e i viola stanno valutando la situazione. Se Terracciano dovesse partire, i dirigenti di mercato fiorentini potrebbero considerare Emil Audero, portiere già seguito ai tempi della Sampdoria e che ha trascorso l’ultimo anno come vice Sommer all’Inter. In difesa, invece, l’attenzione è rivolta alla Francia, dove Theate (del Rennes) rimane un obiettivo principale. La Fiorentina vorrebbe proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alle presenze, per quello che sarebbe il perfetto “braccetto di sinistra” nella difesa a tre immaginata da Palladino. Attenzione però alla concorrenza della Premier League, in particolare del Leicester.

