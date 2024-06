Corriere Fiorentino: “Thiago Motta voleva Ikoné, Sartori si oppose. Così arrivò lo scontro con il Bologna”

Jonathan Ikonè è destinato a lasciare Firenze e la Fiorentina. Il francese ha molti più estimatori di quanto si possa immaginare il pubblico fiorentino. Fate un salto a Bologna, per esempio, e chiedete cosa è successo a gennaio. Vi racconteranno che uno dei motivi che hanno portato alla rottura tra la società e Thiago Motta sia stato proprio il francese. Il tecnico italo-brasiliano infatti lo aveva allenato nelle giovanili del Psg e ha fatto di tutto per convincere Sartori a portarlo in rossoblù spendendo in cambio a Firenze lo svedese Jesper Karlsson. Com’è andata si sa, e pare che la reazione del nuovo mister della Juventus non sia stata esattamente entusiasta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

