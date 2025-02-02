Di Marzio: "L'Hellas non molla Biraghi, operazione possibile con o senza Faraoni in cambio"
Secondo Gianluca Di Marzio l'Hellas Verona insisterebbe per convincere l'ex capitano viola a trasferirsi in gialloblù
L’obiettivo dell’Hellas Verona per chiudere il mercato resta Cristiano Biraghi.
Il terzino, ormai ex capitano della Fiorentina, è da tempo fuori dal progetto della squadra di Raffaele Palladino e, di conseguenza, in uscita.
I gialloblù continuano a lavorare per farlo arrivare, indipendentemente dall’inserimento di Davide Faraoni nell’operazione, che potrebbe tornare a Firenze dopo averci già giocato in prestito negli ultimi sei mesi della scorsa stagione.
Non è l’unico intreccio di mercato tra Fiorentina e Verona. I viola potrebbero infatti provare a prendere Daniele Ghilardi, eventualmente anche tenendolo in prestito a Verona in caso di permanenza in rosa di Comuzzo.
Lo riporta gianlucadimarzio.com
Sky Sport: “La Fiorentina tenterà l’assalto decisivo a Fagioli con un riscatto obbligatorio”
https://www.labaroviola.com/sky-sport-la-fiorentina-tentera-lassalto-decisivo-a-fagioli-con-un-riscatto-obbligatorio/287355/