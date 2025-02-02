Sky Sport: "La Fiorentina tenterà l'assalto decisivo a Fagioli con un riscatto obbligatorio"

Secondo il canale satellitare la Fiorentina per Fagioli si sarebbe convinta a proporre alla Juventus un prestito con obbligo di riscatto

Secondo SkySport, la Fiorentina sarebbe pronta a fare un tentativo decisivo per Nicolò Fagioli nell'ultimo giorno di calciomercato. La squadra viola ha intenzione di chiudere la trattativa con la Juventus per portare il centrocampista a Firenze, proponendo una formula di prestito con obbligo di riscatto. Fino ad ora, la Fiorentina aveva sempre valutato solo la possibilità di un riscatto opzionale o condizionato, ma ora sembra disposta a fare un passo più deciso. Domani, quindi, si preannuncia una giornata decisiva per il possibile ultimo colpo del mercato viola.

Manna (DS Napoli): “Comuzzo un talento, ci proviamo ma non andiamo oltre certi parametri”

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