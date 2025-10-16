Faraoni dimentica la Fiorentina: "Non ho mai fatto un salto di qualità rispetto al Verona"

L'ex terzino della Fiorentina Faraoni, oggi svincolato, ha rilasciato un intervista al sito di Gianluca Di Marzio in cui ha ripercorso le tappe della sua carriera. Intervista in cui ha rivelato di ave...

L'ex terzino della Fiorentina Faraoni, oggi svincolato, ha rilasciato un intervista al sito di Gianluca Di Marzio in cui ha ripercorso le tappe della sua carriera. Intervista in cui ha rivelato di avere il rammarico per non aver mai fatto un salto di qualità rispetto al Verona, lanciando così una frecciatina alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Verona era il mio top club. Non ho mai pensato di andare via da lì perché stavo bene e per me era il massimo. Devo dire però che per una questione personale mi dispiace non aver fatto un salto di qualità che mi permettesse di capire fin dove potessi arrivare”.