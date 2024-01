Faraoni: “Contento del mio esordio e di essere alla Fiorentina. Nella ripresa abbiamo preso le misure”

Le parole del nuovo acquisto della Fiorentina, Davide Faraoni, ai microfoni di Dazn nel post partita:

Esordio col botto per me? Sono contento perché è un buon pareggio. Con l’Udinese sapevamo che era difficile ma abbiamo carattere. Nelle loro ripartenze riuscivano a metterci in difficoltà ma abbiamo preso le misure e abbiamo fatto un grande secondo tempo

Il mio arrivo? Ho trovato ragazzi disponibili e giovani, mi hanno accolto bene. Sono contentissimo perché a questa età arrivare a questi livelli è tanta roba.

Prossimi impegni? Dobbiamo pensare partita per partita e l’importante è la gestione perché il rischio di infortunarsi c’è. Abbiamo un gruppo forte.