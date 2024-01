Corriere dello Sport, Fiorentina tutto su Faraoni: può arrivare in prestito gratuito con diritto di riscatto”

La novità riguarda il futuro di Davide Faraoni, terzino destro d’esperienza che la Fiorentina – sfumato Mazzocchi e alla luce della concorrenza serrata del Milan per Terracciano – ha inquadrato come uno degli identikit più adeguati per tamponare l’assenza di Dodo e dare un ricambio a Kayode fin tanto che il brasiliano non sarà tornato a pieno regime. Il Verona, nei dialoghi intercorsi con il ds Pradè, ha fatto capire di essere disposto a cedere il suo difensore – che è cercato anche dalla Salernitana – in prestito gratuito, con l’inserimento di una formula per il riscatto che a determinate condizioni può tramutarsi in obbligatorio. lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, FIORENTINA ALL-IN PER NGONGE, HA DATO L’OK AL TRASFERIMENTO. NELLA TRATTATIVA INSERITO ANCHE FARAONI?