CorFio, a Milik non entusiasma l’ipotesi Fiorentina, vuole la Premier. Faraoni, il Verona non vuole cederlo

Gli uomini mercato viola si sono cautelati con un sostituto e adesso ne stanno altri. Il profilo prescelto è Callejon (33), esterno di ottima qualità che si è svincolato dal Napoli. Voleva tornare in Spagna, non ha trovato il percorso giusto e adesso aspetta che il suo agente arrivi a un accordo con i viola: si può arrivare alla firma con un contratto biennale ed eventuale opzione per il terzo anno. La Fiorentina ha chiesto informazioni per Faraoni (28), reduce da un’ottima annata, ma il Verona non vuole cederlo. Resta sempre vivo poi il contatto con l’Udinese per De Paul (26), vecchio pallino di Pradè. Infine l’attacco: Piatek (25) può arrivare se esce una punta. Sondaggio per Milik (26), in rottura col Napoli, ma non è entusiasta dell’ipotesi viola. Cerca una soluzione in Inghilterra, se non dovesse trovarla potrebbe allora potrebbe cambiare idea. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

