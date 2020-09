CorFio, se parte Chiesa la Fiorentina punta De Paul. Idea Faraoni per la fascia. Le alternative…

Se Chiesa lascia Firenze, i soldi i viola non li spenderebbero per un attaccante ma, più probabilmente, per un jolly offensivo. Uno come De Paul, per esempio. Insieme, magari, ad un esterno che possa alternarsi a Lirola sulla destra. Uno come Davide Faraoni, per esempio, attualmente al Verona. A prescindere dalla posizione di Chiesa comunque, ci sono (almeno) un difensore centrale (piacciono Martinez Quarta, classe ‘96 del River Plate, Fazio (Roma) e Lyanco, del Torino) e un’alternativa a Biraghi: Ken Sema (Udinese) e Junior Firpo (Barcellona) i nomi cerchiati in rosso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CHIESA, IL FUTURO IN 6 GIORNI. IL PIANO DELLA JUVENTUS PER PRENDERLO