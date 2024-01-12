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Faraoni è arrivato a Firenze, ora al Viola Park, domani visite mediche e l'annuncio ufficiale

Davide Faraoni è appena arrivato a Firenze, domani sosterrà le visite mediche di rito. Stasera si dirigerà al Viola Park. Il classe 1991 ha dunque lasciato il Verona. La Fiorentina dunque ha trovato u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2024 20:11
Faraoni è arrivato a Firenze, ora al Viola Park, domani visite mediche e l'annuncio ufficiale -
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Faraoni è arrivato a Firenze, ora al Viola Park, domani visite mediche e l'annuncio ufficiale

Davide Faraoni è appena arrivato a Firenze, domani sosterrà le visite mediche di rito. Stasera si dirigerà al Viola Park. Il classe 1991 ha dunque lasciato il Verona. La Fiorentina dunque ha trovato un degno sostituto di Kayode, in attesa anche del pieno recupero di Dodò.

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