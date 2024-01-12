Faraoni è arrivato a Firenze, ora al Viola Park, domani visite mediche e l'annuncio ufficiale

Davide Faraoni è appena arrivato a Firenze, domani sosterrà le visite mediche di rito. Stasera si dirigerà al Viola Park. Il classe 1991 ha dunque lasciato il Verona. La Fiorentina dunque ha trovato u...

A cura di Redazione Labaroviola 12 gennaio 2024 20:11

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