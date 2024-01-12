Di Marzio: "La Fiorentina ha rifiutato la prima offerta del Napoli per Barak ma i partenopei insistono"

Scrive Gianluca Di Marzio, il Napoli continua a insistere con la Fiorentina per Antonin Barak, centrocampista ceco classe 1994. Gli azzurri hanno già formulato un'offerta ai viola di 500.000 euro per...

Scrive Gianluca Di Marzio, il Napoli continua a insistere con la Fiorentina per Antonin Barak, centrocampista ceco classe 1994. Gli azzurri hanno già formulato un'offerta ai viola di 500.000 euro per il prestito con un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Questa offerta è stata rifiutata dalla Fiorentina ma il giocatore piace e il Napoli ha intenzione di continare ad insistere per averlo.

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