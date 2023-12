Faraoni oppure Mazzocchi in viola? Sia chiaro, ne arriverà soltanto uno. E non è detto che siano questi i nomi scelti dalla Fiorentina, l’interesse ormai è concreto. Per arrivare a due pedine seguite anche dal Napoli, i dirigenti viola avrebbero messo sul piatto Niccolò Pierozzi. Il terzino piace tanto a Salernitana e Verona, per questo motivo potrà essere una pedina importante nella trattativa. Lo scrive La Nazione.