Faraoni festeggia le 200 presenze in Serie A. Solo 6 con la Fiorentina, con un futuro ancora da scrivere

Con la partita di domenica contro l’Hellas Verona, Davide Faraoni ha raggiunto le 200 presenze in Serie A, un ottimo traguardo invidiabile da tanti calciatori del nostro campionato. Una carriera da protagonista con diverse maglie per il terzino italiano, a partire dall’Inter, passando per Udinese, Crotone e proprio il Verona, con cui ha disputato 153 presenze in Serie A. Con la maglia della Fiorentina, Faraoni è sceso in campo solo 6 volte in campionato, mentre 2 in Conference League. Il terzino è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 2 milioni di euro a gennaio, ma attualmente la società viola non sembra intenzionata a tenerlo.

Insomma, al di là del grande traguardo, un futuro è ancora tutto da scrivere per Faraoni. Ecco il post sui suoi profili social.

