La Fiorentina è interessata a Faraoni del Verona. Ma anche l'Inter è interessata al giocatore

Secondo quanto riporato da L’Arena, la Fiorentina è interessata al difensore dell’Hellas Verona, Marco Davide Faraoni. Sul giocatore c'è anche l'Inter che vorrebbe inserire una contropartita. Il class...

Secondo quanto riporato da L’Arena, la Fiorentina è interessata al difensore dell’Hellas Verona, Marco Davide Faraoni. Sul giocatore c'è anche l'Inter che vorrebbe inserire una contropartita. Il classe 1991 è cresciuto nella primavera neroazzurra e potrebbe ripercorrere lo stesso cammino fatto da Biraghi. Il suo valore è di circa due milioni di euro ma il prezzo potrebbe aumentare fino a 4 milioni.