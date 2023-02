Qui Verona: Faraoni può partire titolare, davanti Ngonge e Lazovic punti fermi, più Gaich di Lasagna

Giorno di antivigilia della sfida di campionato tra Hellas Verona e Fiorentina: arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la probabile formazione dei gialloblù che potrebbero ritrovare il proprio capitano, Davide Faraoni, dal primo minuto dopo un lungo stop.

In difesa l’unico certo di un posto è Isak Hien. Ai suoi lati dovrebbero esserci Magnani e Dawidowcz, ma Coppola e Ceccherini restano pienamente in corsa per una maglia. Le condizioni di Faraoni sono in costante miglioramento, e per la prima volta dal suo rientro l’ex Udinese può vincere il ballottaggio con Depaoli per l’out di destra. Conferma certa in cabina di comando per Duda e Tamèze, così come per Doig sulla sinistra. Djuric è ancora ai box dopo l’intervento al ginocchio: al centro dell’attacco ci sarà nuovamente Gaich, con Ngonge e Lazovic pronti a giostrare alle sue spalle. A riportarlo è TMW.

