Pedullà annuncia: "Faraoni alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Stasera a Firenze"

Davide Faraoni alla Fiorentina. Dopo quanto raccontato e anticipato nei giorni scorsi, ora è il momento della chiusura prevista per la giornata di oggi. Prestito con diritto di riscatto, via libera de...

Davide Faraoni alla Fiorentina. Dopo quanto raccontato e anticipato nei giorni scorsi, ora è il momento della chiusura prevista per la giornata di oggi. Prestito con diritto di riscatto, via libera del Verona, operazione completata e scambio di documenti. L’Hellas sarà impegnata domani alle 18 in una delicatissima sfida salvezza contro l’Empoli, ma il terzino tra poco sarà in viaggio per Firenze. Lo scrive Alfredo Pedullà.

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