Bucchioni controcorrente: “Fiorentina più forte con Faraoni e Belotti. Chi ha fatto di più sul mercato?”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per valutare il mercato della Fiorentina a poco meno di un’ora dal termine della sessione invernale. Ecco le sue parole:

“Bastano Faraoni e Belotti? Quando è iniziato il mercato il 2 di gennaio fino ad oggi faccio una domanda: la Fiorentina è più forte o più debole con i due rinforzi e le uscite? Secondo me è più forte perchè hai messo un attaccante che sulla carta dovrebbe darti quello che ti manca. E’ un giocatore che vuole essere protagonista e fino ad ora ha giocato in situazioni complicate. Ho visto sempre un Belotti vivo che gioca per la squadra. Qui dovrebbe diventare protagonista ma meglio di quelli che c’erano sarà o no? Non aggiungo altro. Faraoni darà una mano in vista del rientro di Dodò.

Gli altri esterni trattati? Questi profili sono stati proposti alla Fiorentina ma la società cercava un giocatore pronto subito, che conoscesse la Serie A. Quei giocatori lì non sono mai stati trattati fino in fondo.”

