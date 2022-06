Finisce il sogno Asllani alla Fiorentina, l’Empoli lo dà all’Inter in prestito per 4 milioni e obbligo a 10

In casa Fiorentina era stato fatto anche il nome di Asllani per il dopo Torreira, il classe 2002 dell’Empoli è stato uno dei talenti più puri del nostro campionato, ma il calciatore è promesso sposo dell’Empolo. Emergono anche ulteriori dettagli sul principio di accordo tra Inter ed Empoli per Kristjan Asllani. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l’operazione verrà chiusa sulla base di un prestito a 4 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 10. Ai toscani andrà anche un giovane in prestito, che potrebbe essere Satriano.

