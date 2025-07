Continua ad essere tenuto in considerazione anche Kristjan Asllani, attualmente all’Inter. Tuttavia, anche in questo caso il principale ostacolo è rappresentato dai costi elevati dell’operazione. Il club nerazzurro valuta il centrocampista albanese tra i 18 e i 20 milioni di euro, cifra che rende l’affare complicato, soprattutto se non dovessero esserci cessioni importanti da parte della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.