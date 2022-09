Asllani che rimpianto! Inzaghi gli preferisce Gagliardini. A Firenze sarebbe un top in mezzo al campo

Uno dei nuovi volti dell’Inter è sicuramente il baby Kristjan Asllani, più volte accostato anche alla Fiorentina nel corso delle passate sessioni di calciomercato: proprio per la società gigliata, il suo mancato arrivo sulle sponde dell’Arno, può rappresentare un rimpianto. Il classe 2002, arrivato alla corte di Inzaghi dopo essersi messo in luce ad Empoli nella scorsa stagione, ha fatto registrare solo tre presenze ufficiali con i nerazzurri e mai nessuna di queste da titolare. Sono solo 33 i minuti complessivi concessi al giocatore albanese dopo essere sbarcato a Milano con grandi aspettative e la possibilità di crescere grazie ai consigli del suo compagno di reparto, ed esperto, Marcelo Brozovic. La realtà dei fatti è agli occhi di tutti: anche nei momenti difficili, come quello dell’Inter in questo inizio, dove ci sarebbe bisogno di qualche guizzo in più, Inzaghi preferisce affidarsi all’usato sicuro Gagliardini facendo storcere il naso ai tifosi del Biscione.

Un’occasione buttata al vento, invece, per tutte le squadre che hanno seguito il giocatore nei mesi passati con la possibilità di farlo sentire un pezzo pregiato del progetto tecnico all’età di 20 anni: tra queste c’è anche la Fiorentina. Il ragazzo ha dimostrato a più riprese il suo valore, le sue qualità, ricoprendo non solo il suo ruolo prediletto, ma spaziando in tutto il centrocampo. Considerando le partenze ed i nuovi arrivi nel fulcro del gioco di mister Vincenzo Italiano, Kristjan Asllani sarebbe stato l’uomo giusto per la Viola?

