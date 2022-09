Ct Serbia: “Milenkovic è in fase di recupero. È un calciatore importante, tornerà presto”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale serba, Dragan Stojkovic, ha parlato delle condizioni fisiche di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina out per infortunio dal match contro la Juventus: “È in fase di recupero, speriamo di poterlo riavere con noi il prima possibile. Per noi è un giocatore molto importante e credo che tornerà presto”.