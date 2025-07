La Gazzetta dello Sport riporta: “L’Inter chiede 15 milioni per Asllani, troppi secondo la Fiorentina”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe molto infastidita in seguito ai continui rifiuti di Asllani verso destinazioni estere, infatti il giocatore albanese, cresciuto vicino Firenze, avrebbe declinato le proposte arrivate dal Betis Siviglia e da numerose squadre inglesi che lo hanno cercato.

La dirigenza nerazzurra vorrebbe cederlo in prestito all’estero perché ritiene formativa per lui un’esperienza fuori dal nostro campionato, ma Asllani vuole rimanere in Italia e nessuna squadra si è avvicinata ai 15 milioni richiesti dall’Inter con anche la Fiorentina che ritiene questa cifra troppo alta. Il giocatore, in questo momento, è molto lontano dai viola che lo avevano solo sondato e vive la preparazione da separato in casa.