Adani consiglia la Fiorentina: “Chi prende Asllani non sa nemmeno che affare sta facendo, talento vero”

Ospite della ‘BoboTv’ sui canali di Twitch Daniele Adani ha parlato della vittoria dell’Inter sull’Empoli che ha tenuto viva la lotta scudetto: “Detto che Asllani è il miglior giocatore giovani del campionato. Chi lo prende non lo sa che affare fa: lo scoprirà col tempo. In più mi chiedo. Questo ragazzo vive a due passi da Empoli dall’età di due anni: com’è possibile che la FIGC non abbia visto le sue qualità e la Federcalcio albanese sì Chi si prende la responsabilità’?

Il match contro l’Inter ha evidenziato sia il gioco dell’Empoli che l’approccio dei nerazzurri: sono stati centrati nell’atteggiamento e questo gli ha permesso di riprendere il risultato”. Lo riporta TMW

BUCCHIONI PARLA IL GIORNO DOPO LA VITTORIA DELLA FIORENTINA CONTRO LA ROMA