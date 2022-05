Bucchioni: “La strategia di tensione della Roma e di Mourinho con gli arbitri è per cercare vantaggi”

Il giorno dopo la vittoria della Fiorentina contro la Roma, ha parlato a Radio Bruno Enzo Bucchioni, queste le sue parole:

“La Roma non è stata in grado di giocare, siamo stati una grande squadra, una prestazione. Non sono d’accordo che il rigore non ci fosse ma comunque non mi va di parlarne. Ormai è tutto il campionato che la panchina della Roma fa tensione contro l’arbitro, da qui poi sono nate le rissa contro il Bodo Klimt e la Salernitana, fa strategia, è un modo di giocare, Mourinho condiziona sempre l’arbitro per trarre dei vantaggi, Mourinho non può avere questo atteggiamento provocatorio continuamente contro l’arbitro. Sembra quasi scientifico, diventa inaccettabile ogni volta fare pressione sul quarto uomo, è una strategia.

La Sampdoria non mi preoccupa, contro la Juventus vorrei 40 mila persona, ti apre la porta per il futuro. Italiano ha dato questa mentalità, ci sono certi allenatori che vogliono solo e sempre vincere. Se ci fosse stato Vlahovic la Fiorentina avrebbe giocato in maniera diversa. Cabral titolare? Ti dico di no, spero che ci sia un altro attaccante alternativo, va preso un altro altrimenti viene fatto un altro errore come fatto con Kokorin e Vlahovic dove avevamo solo il serbo.

Amrabat adesso è un giocatore diverso, è un giocatore che ragiona con la palla tra i piedi, testa alta, protegge la difesa, si è messo a disposizione e i risultati arrivano. Italiano a Napoli ha fatto giocare anche Kokorin, è stato un segnale per tutti.

Questa partita è stata studiata nei minimi particolari, Amrabat è stato scelto per questo, Torreira non avrebbe fatto quel lavoro. Per esempio, se avesse giocato Saponara magari avrebbe giocato Torreira perchè ci sarebbe stato un atteggiamento tattico diverso

Asllani è un bel giocatore, avrei preso anche Viti e Parisi. Questa squadra lo scorso anno ha fatto 40 punti, quest’anno ci sono 25 punti in più. Molto spesso questa squadra nel campionato era la stessa dello stesso campionato per 8/9 giocatori. Roma, Lazio e Atalanta sono più forti della Fiorentina. Igor non è quello dell’anno scorso, lo stesso Biraghi è tornato quello dell’Inter e non il fantasma che faceva cose bene e cose male. Ikonè è di categoria superiore, va riadattato, Italiano deve lavorarci con il suo lavoro sulla porta

Nel mercato serve un terzino destro, per me Odriozola resta all’1%, un sostituto di Biraghi, se resta Milenkovic la difesa può andar bene cosi, serve un centrocampista perchè non puoi puntare ancora su Bonaventura e abbiamo Castrovilli infortunato e serve un anno. Bisogna ripartire da un portiere che sia un titolare, mi dicono che il Napoli voglia vendere tutti e due i portieri, da Bergamo sembra che Musso non possa essere confermato, Carnesecchi è più difficile perchè è dell’Atalanta, Vicario mi piace. Serve di un portiere titolare di grande affidabilità, voglio un portiere per i prossimi dieci anni, è tanti anni che ci manca un Toldo, che ci manca un Frey

Luis Alberto è un Castrovilli evoluto, ha un contratto lungo con la Lazio, onestamente non saprei se possa arrivare a Firenze bisognerà capire le intenzioni della Fiorentina, se parlasse magari capiamo qualcosa, da quello che ho capito Commisso torna in estate. Se vuoi alzare il livello magari Luis Alberto lo vai a prendere.

