Gazzetta: “Asllani aspetta Bologna e Fiorentina con impazienza. L’Inter dice no al prestito”

Kristjan Asllani è stato messo alla porta dall’Inter in maniera piuttosto plateale e fatto partire dall’inizio solo per necessità nell’amichevole contro l’Under 23, non ha dato spago al Sassuolo – sarebbe stato un salto troppo grande – e aspetta con impazienza ancora Bologna e Fiorentina. Vista la precedente danarosa offerta da 15 milioni del Betis Siviglia rifiutata dal nazionale albanese, la società nerazzurra non è intenzionata ad accettare destinazioni in prestito. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.