TMW: "La Fiorentina vuole uno tra Bennacer o Asllani. Davanti rispunta il nome di Thauvin"

La pista alternativa porta a Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, seguito con interesse anche dal Bologna

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi di qualità, soprattutto a centrocampo. Dopo il rifiuto di Adrian Bernabé, che ha respinto la corte del club viola, la dirigenza si è rimessa subito al lavoro per regalare a Stefano Pioli giocatori in grado di dare ritmo e tecnica alla manovra. Il Corriere dello Sport oggi fa il punto della situazione sulle possibili manovre viola per la mediana.

Il nome in cima alla lista ora è quello di Ismael Bennacer. L’algerino, non convocato per il ritiro del Milan e fuori dal progetto tecnico, rappresenta un’opportunità concreta, seppur complicata. Il suo ingaggio da quattro milioni netti e le richieste economiche del club rossonero restano ostacoli rilevanti, ma la Fiorentina ha ripreso i contatti e valuta una possibile apertura per un prestito con diritto di riscatto.

La pista alternativa porta a Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, seguito con interesse anche dal Bologna. Il club toscano vuole muoversi con anticipo per evitare aste o inserimenti dell’ultimo minuto. Sul fronte offensivo, invece, torna d’attualità Florian Thauvin: il francese, già accostato ai viola in passato, potrebbe essere un’opzione d’esperienza per completare il reparto avanzato. Il mercato è in fermento e la Fiorentina non vuole restare a guardare.