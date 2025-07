Corriere dello Sport: “Bennacer non convince la Fiorentina. Asllani? L’Inter vuole troppo”

Un po’ più defilati Ismaël Bennacer e Kristjan Asllani. Il primo è un giocatore in uscita dal Milan. Evidentemente la sua clausola rescissoria da 50 milioni di euro non corrisponde alla richiesta dei rossoneri, che hanno tutto l’interesse a sbarazzarsene. Quello del classe ’97 è stato uno dei primi nomi fatti da Stefano Pioli, tuttavia non convince la società. Il ventitreenne albanese, invece, ha un contratto in essere con l’Inter che scadrà nel 2028, e soprattutto è nel mirino del Bologna. Piace anche ai viola, ma la valutazione che ne fanno i nerazzurri è per adesso molto alta. Lo scrive il Corriere dello Sport.