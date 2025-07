La Fiorentina ha avuto una buona ragione per bussare di nuovo alla porta dell’Inter e aggiornare la situazione che riguarda Asllani (non si può parlare di trattativa ancora, né per lui e né per gli altri): rimane fuori dai programmi dell’Inter, come anche dalla portata della Fiorentina se la società nerazzurra non scende dai 18-20 milioni di richiesta. Lo scrive il Corriere dello Sport.