Sfuma Asllani per la Fiorentina, Tuttosport: “Il Torino ci prova per Asllani, il Bologna attende”

Il centrocampista albanese accostato a lungo anche alla Fiorentina Kristjan Asllani, potrebbe approdare al Torino. Vagnati ha aperto un canale con l’Inter. La dirigenza nerazzurra lo valuta 18 milioni e ha ricevuto più richieste dall’estero, ma Asllani ha già comunicato ai vertici nerazzurri di voler continuare a giocare in Serie A. In tal senso, un vantaggio in partenza per il Torino, anche perché Vagnati ha fatto sapere alla dirigenza dell’Inter di ritenere eccessiva la valutazione data al regista albanese.

Asllani ha un contratto sino al 2028 a Milano, così il dt granata vorrebbe ingaggiarlo in prestito con diritto, un must con Cairo. Una soluzione che, per adesso, non intriga i vertici nerazzurri, determinati a cedere il centrocampista per incassare liquidità. A livello di concorrenza, l’ostacolo più grande per il Torino, al momento, è rappresentato dal Bologna, in Italia. Anche la società emiliana ha mostrato un chiaro interesse per Asllani, il ds rossoblù Sartori è anche andato a vederlo un paio di giorni fa nell’amichevole che l’Inter ha disputato contro il Monza. Lo riporta Tuttosport.