Bernabé è il prescelto, ma per adesso il giocatore preferisce rimanere al Parma. Asllani rimane un obiettivo, ma l’Inter vuole cederlo alle proprie condizioni, ovvero per 18-20 milioni di euro. Un costo eccessivo per la Fiorentina. L’alternativa più economica (12 milioni) risulterebbe Simon Sohm del Parma anche se diverso per caratteristiche dal compagno di squadra Bernabè. Lo riporta il Corriere dello Sport.